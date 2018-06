Ministro admite investigação de contas apontadas em dossiê contra Perillo O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, admitiu que a pasta investiga supostas contas financeiras no exterior que aparecem num dossiê contra o vice-presidente do Senado, Marconi Perillo (PSDB-GO). Barreto afirmou, porém, que na apuração em curso no ministério o nome de Perillo não aparece entre os alvos. O ministro disse que o Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos (DRCI), tem auxiliado o Ministério Público de Goiás na investigação.