Ministro alerta que haverá necessidade de cortar R$ 12 bi O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, anunciou ontem à Comissão Mista de Orçamento que o governo errou em R$ 12 bilhões a mais a estimativa de receitas brutas de 2011. O erro ocorreu porque as receitas crescem a um ritmo inferior ao do PIB em 2010. Os parlamentares terão de fazer um corte da ordem de R$ 7 bilhões. A diferença entre os R$ 12 bilhões e os R$ 7 bilhões refere-se a repasses a Estados e municípios, que serão automaticamente cortados. "É