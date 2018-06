Ministro cativou presidente por resultados

No entanto, autor de ideias como o Programa Universidade para Todos (ProUni), responsável pela implantação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e pela expansão recorde das escolas técnicas e das universidades federais - todos programas caros ao coração do presidente -, Haddad é um dos ministros mais queridos por Lula.

No Palácio do Planalto sabe-se que a visão que o presidente tem do ministro da Educação é de alguém que apenas lhe trazia boas notícias e soluções, em vez de problemas.

Muito cedo Haddad conseguiu convencer Lula de que investir em educação só lhe traria elogios - e o presidente escutou.

Desde que assumiu o cargo, Haddad ganhou embates com a equipe econômica por mais dinheiro.

E, com uma ampliação recorde no ensino superior, resultados constantemente positivos na educação básica - mesmo que ainda modestos - ganhou crédito suficiente para que, mesmo com os fiascos do super Enem, ainda ser considerado por Lula o fiador de seu legado na educação.