Ministro da Agricultura depõe hoje no Senado Sob pressão, o ministro Wagner Rossi, do PMDB, falará hoje Comissão de Agricultura do Senado. Ele foi convidado pelos partidos aliados da base do governo, depois que o líder do PSDB, senador Alvaro Dias (PR), apresentou um requerimento convocando-o para falar de irregularidades na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).