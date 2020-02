Ministro da Defesa diz que protocolos foram cumpridos para liberar brasileiros

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou há pouco que todos os protocolos nacionais e internacionais determinados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde foram cumpridos para a liberação hoje dos 58 brasileiros que estavam em quarentena na Base Aérea de Anápolis (GO).

"O Ministério da Saúde orientou e deixou em condições de a gente liberar os 34 (brasileiros que estavam em Wuhan, na China, e foram resgatados) mais os 24 que acompanharam (tripulação que foi buscá-los) a partir do 14º dia e de todos os quatro exames. Fizemos um exame a mais. Fizemos um na China, um no zero dia (no Brasil), um no sétimo dia e outro no 12º dia. Todos com resultado negativo (para o coronavírus) e dentro do prazo", afirmou o ministro ao desembarcar na Base Aérea de Brasília.

Segundo ele, a liberação dos repatriados hoje foi possível porque havia certeza de que não ocorreu nenhuma intercorrência e de que todos os resultados "felizmente" foram negativos para o vírus.

Inicialmente, estava previsto que a quarentena só terminaria na próxima quinta-feira, 27, quando completariam 18 dias. No entanto, o ministro explicou que antes os resultados dos exames estavam demorando de três a quatro dias para ficar pronto, por isso foi feita essa previsão inicial. No entanto, disse, os exames começaram a ser feitos e os resultados possíveis em até duas horas. Assim, com a última coleta feita na sexta-feira, quando completaram os 12 dias, e os resultados já disponíveis no sábado, foi possível liberá-los hoje.

O ministro falou ainda sobre o clima da cerimônia em Anápolis que, segundo ele, foi muito "emocionante". "Sentimento de alívio (dos repatriados) de poder retornar à residência", disse.

Azevedo classificou a operação como "perfeita", destacando a qualidade do alojamento, da alimentação e do atendimento médico que os repatriados receberam. Segundo ele, o Brasil está preparado se houver necessidade de uma nova quarentena no País. "Demos demonstração firme para isso."

Os 58 brasileiros que estavam em confinamento, sendo 24 deles servidores militares e civis que participaram da Operação Regresso à Pátria Amada Brasil, deixaram a Base Aérea de Anápolis pouco depois das 11h. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) foram utilizadas para levá-los de volta aos Estados de origem. Uma delas faz o roteiro Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. A segunda pousou já em Brasília, de onde um outro voo da FAB irá para a Serra do Cachimbo, no Pará, com um passageiro. Outros dois passageiros que desembarcarão em Brasília seguirão em voos comerciais para o Rio Grande do Norte e Maranhão.