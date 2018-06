Ministro da Fazenda é assaltado em chácara no interior de SP O ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi vítima de um assalto, na casa onde estava hospedado durante o carnaval, em Ibiúna, no interior paulista. Três suspeitos de participar do crime, na madrugada de quarta-feira, 21, já foram presos pela polícia paulista. Os criminosos dominaram o caseiro da chácara de um empresário, amigo do ministro, e conseguiram entrar no local. Eles ficaram horas ali, recolhendo pertences e valores. Para facilitar a fuga, levaram o empresário, libertado posteriormente. O trio já foi reconhecido por outros crimes desse tipo na região de Ibiúna. Os assessores de Mantega em Brasília evitaram fazer qualquer comentário sobre o assunto.