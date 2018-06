Ministro da Justiça diz que acompanhará de perto o caso de Bruno

BRASÍLIA - O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, disse que o seu Ministério está acompanhando de perto as investigações do assassinato da ex-amante do goleiro Bruno, do Flamengo, Eliza Samudio e que a Polícia Federal será colocada à disposição das autoridades que investigam o caso no Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Para o ministro o crime choca o País ao mesmo tempo que o governo trabalha para tornar mais dura a punição dos crimes hediondos e preveni-los, também. Barreto participou há pouco da solenidade de lançamento do Cadastro Nacional de Apreensão de Drogas e Bens Relacionados que vai coordenar as informações enviadas por todos os estados para subsidiar a política brasileira de combate ao tráfico e consumo de drogas.