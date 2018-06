Ministro da Justiça retorna a Vitória nesta segunda

BRASÍLIA - O ministro da Justiça e Segurança Pública, José Levi Mello do Amaral Júnior, retornará a Vitória (ES) nesta segunda-feira, 13. O objetivo, segundo informações do ministério, é acompanhar os trabalhos da Força Nacional e o desenrolar da situação na cidade.

Levi esteve em Vitória no sábado, 11, com uma comitiva ministerial, que incluiu o ministro da Defesa, Raul Jungmann, do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, e da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy.

O policiamento nas ruas de Vitória foi reforçado por 300 homens da Força Nacional, sendo que 200 agentes chegaram à cidade na segunda-feira, 6 e outros 100, na quarta-feira, 8. A ausência de policiamento nas ruas da capital capixaba foi suprida por soldados das Forças Armadas e policiais militares da Força Nacional.

Segundo o Ministério da Justiça, “o trabalho em conjunto das Forças Armadas com a Força Nacional já permitiu que, no final da semana, os cidadãos de Vitória já tivessem uma maior sensação de segurança”. A Pasta declarou ainda que, após o apelo feito pelos representantes do governo federal no sábado, parte da Polícia Militar do Espírito Santo retornou ao trabalho.