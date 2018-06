Ministro da Saúde faz teste de HIV

Recife - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fez teste de HIV (Aids) na manhã deste sábado, 5, em um trailer montado no Forte das Cinco Pontas, na concentração do maior bloco do mundo, o Galo da Madrugada, na saída do seu 34º desfile. "É seguro, sigiloso e rápido", afirmou ele, estimulando a população a seguir o seu exemplo. Em dez minutos ele obteve o resultado.

A campanha de combate às doenças sexualmente transmissíveis pretende distribuir no carnaval deste ano 85 milhões de camisinhas no Brasil – 8 milhões deste total em Pernambuco. De acordo com o ministro, o foco da campanha são as mulheres de 13 a 19 anos, grupo que superou o masculino em incidência da doença.