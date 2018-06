Ministro de Minas e Energia critica candidata do PV Braço direito de Dilma Rousseff na área elétrica, o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, atacou Marina Silva pela declaração de que faltou planejamento energético. Segundo Marina, o Brasil vive sob a ameaça de um apagão. "Não sei se ela sabe o que é planejamento energético", disse. Ele contou que veio do Rio Grande do Sul para o ministério em 2005 a convite de Dilma, então ministra da pasta, para estruturar a Secretaria de Planejamento. Juntos, elaboraram o primeiro plano de longo prazo que contemplava toda a matriz energética. "Diziam que planejamento era coisa de país comunista." / LU AIKO OTTA