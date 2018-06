Ministro decide continuar na Satiagraha e chama Protógenes de ''fraudador''

O ministro Adilson Macabu, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), decidiu seguir como relator do caso Satiagraha e chamou o deputado Protógenes Queiroz (PC do B-SP) de "fraudador de provas", atribuindo a ele "comportamento aético, parcial, agressivo, desarrazoado e antijurídico". Macabu rechaçou petição de Protógenes, que alegou sua suspeição no processo de habeas corpus em que o banqueiro Daniel Dantas pede trancamento da Satiagraha. O ministro destacou que Protógenes foi condenado no âmbito da própria Satiagraha a 3 anos e 11 meses de prisão, acusado de fraudar provas e violar sigilo. Segundo o deputado, um filho do ministro, que é advogado, integra escritório "que defende os interesses" de Dantas. "Não sou amigo íntimo nem inimigo capital de qualquer das partes", repeliu o ministro Macabu.