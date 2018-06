Ministro define primeiro nome da nova cúpula da pasta

O Palácio do Planalto confirmou o nome do engenheiro Miguel Masella como secretário executivo do Ministério dos Transportes. É o primeiro nome anunciado para a cúpula do ministério, que passa por uma faxina determinada pela presidente Dilma Rousseff em decorrência das denúncias de corrupção. Secretário de Gestão de Programas da pasta, Masella já estava ocupando interinamente o cargo desde o início da crise, que provocou até agora a queda de 19 pessoas, entre elas o ex-ministro Alfredo Nascimento.

A escolha foi feita pelo ministro Paulo Sérgio Passos, de quem Masella é homem de confiança, e aprovada por Dilma. Egresso do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), Masella, segundo o ministério e o Planalto, preenche os requisitos de perfil técnico e ficha limpa exigidos por Dilma na escolha dos novos quadros da área. Na próxima semana, será anunciado o novo diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (Dnit), em substituição a Luiz Antônio Pagot, que pediu demissão na segunda-feira.

Em consequência da limpeza, várias diretorias do Dnit e da Valec (estatal que cuida do setor ferroviário) estão acéfalas. Isso preocupa o governo porque há risco de paralisação de obras e emperramento da máquina administrativa da pasta, responsável por 48% do orçamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

O Planalto informou que a escolha está sendo conduzida com cautela e discrição, nome a nome, mas já está praticamente fechada.

Formado em engenharia civil pela USP, Masella entrou no serviço público em 1973, aprovado em concurso de técnico de planejamento. A convite de Passos, está no ministério desde 2006, já tendo passado pela função de secretário executivo em 2007.