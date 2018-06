Ministro disse 'um monte de besteira' afirma secretário de Campos

Henrique Oliveira, secretário da Defesa Civil de Campos-RJ, afirmou à rádio EstadãoESPN que o ministro da Integração Nacional, "não tem a menor noção do que é a cidade de Campos" que está parcialmente alagada depois de um rompimento de um dique na quinta-feira.

A afirmação, na manhã dessa segunda-feira, 9, contesta a afirmação do ministro de que o rompimento do dique havia sido planejando. "Isso só podia sair da cabeça de alguém que não conhece nada da nossa região" afirmou Oliveira. "Isso é loucura", disse, sobre o suposto rompimento planejado. Por causa dos alagamentos causados pelo rompimento, em torno de 1.000 famílias tiveram que deixar as casas no bairro de T¨rês Vendas. Para Oliveira, Bezerra disse "um monte de besteira".

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que participou de uma reunião interministerial no domingo sobre a situação das chuvas, também negou que o rompimento fora planejado à rádio.

Aumento das chuvas. Segundo Henrique Oliveira, o rompimento de um outro dique em Cardoso Moreira, não vai afetar vizinha Campos dos Goytacazes. Mas, segundo ele, a situação pode piorar com novas pancadas. "Há uma previsão de fortes chuvas hoje em toda região serrana do Rio e toda defesa civil está em alerta".