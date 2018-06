Ministro diz não conhecer Fróes e pede ajuda da CGU Em nota oficial, divulgada no site do Ministério da Agricultura, o ministro Wagner Rossi nega que seja amigo ou conhecido do lobista Júlio Fróes. "Repudio as informações constantes da reportagem que tratam de Julio Fróes, apresentado como meu amigo", diz ele. "Nunca participei de reunião com este senhor. Não desfruta de minha amizade e nem de minha confiança".