Ministro do STF nega recurso de Pimenta Neves

BRASÍLIA - O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um recurso no qual a defesa do jornalista Antonio Marcos Pimenta Neves questionava decisões do Judiciário que o condenaram à prisão pela morte da também jornalista Sandra Gomide.

O recurso despachado por Celso de Mello era o último pendente de análise. Mas a defesa ainda pode recorrer no próprio STF. Quando não houver mais chances de recursos, o processo será finalizado e, em tese, poderá ser determinada a prisão de Pimenta Neves. Assassino confesso de Sandra Gomide, o jornalista ficou preso por apenas sete meses.