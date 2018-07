Ministro do STJ é agredido durante assalto em Copacabana O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luiz Fux foi agredido a golpes de marreta durante assalto ao prédio em que mora, em Copacabana, zona sul do Rio, ontem à noite. A polícia acredita que os seis assaltantes, com idades entre 18 e 23 anos, façam parte de um bando formado por jovens de classe média que moram na região. Eles fugiram levando jóias e dinheiro. O porteiro do prédio contou que foi dominado pelos assaltantes quando abria o portão para um amigo de um dos filhos de Fux, Rodrigo, por volta das 20 horas. O ministro, de 50 anos, ficou bastante machucado e foi internado no Hospital Copa D´Or. De manhã, os médicos informaram que ele passava bem e não corria risco de vida. O chefe de Polícia Civil, Álvaro Lins, disse que já foram presos integrantes de duas quadrilhas de jovens da zona sul que praticam assaltos para comprar droga. Em seu programa de rádio, o secretário Anthony Garotinho informou que o número de roubos em residência se manteve estável em abril de 2003 em relação ao mesmo mês de 2002: foram 164 ano passado contra 161 este ano.