Ministro do STJ nega outro pedido de liberdade de João de Deus

No caso recentemente analisado, a defesa se voltava contra decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que negou uma liminar do habeas corpus, de acordo com a assessoria do STJ. Segundo o ministro relator, as regras jurídicas não permitem que um tribunal superior faça esse tipo de avaliação, uma vez que o mérito do pedido de liberdade ainda nem foi julgado pela instância inferior.