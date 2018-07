Ministro do STJ sugere construir prisão em ilha oceânica O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Edson Vidigal, sugeriu nesta sexta-feira a construção de um presídio em ilha oceânica para abrigar "criminosos barra-pesada". "Tenho certeza de que a população brasileira compareceria a um chamado em busca de donativos em dinheiro para a construção de uma moderna penitenciária federal, destinada aos criminosos barra-pesada, em alguma das nossas ilhas oceânicas", disse. Para ele, essa solução evitaria os gastos com transferências de presos mais perigosos de um presídio para outro. "Só com as transferências do conhecido Beira-Mar gasta-se quase cinco vezes mais (R$ 300 mil) do que o valor médio correspondente a um preso comum no País", afirmou o ministro. Edson Vidigal alertou para o perigo de a insegurança existente atualmente no Rio de Janeiro se espalhar para outras cidades. "O que se passa hoje no Rio de Janeiro é só um aviso a todo o País", disse. "Se o crime organizado dominar o Rio de Janeiro, que ainda é um grande tambor do Brasil, logo se espraiará mais firme pelo que ainda restará do País", afirmou o vice-presidente do STJ durante discurso de inauguração de um fórum no Maranhão. O ministro disse que atualmente o principal empregador de jovens entre 11 e 18 anos no Rio é o tráfico de drogas. "O tráfico de drogas atua de forma organizada como grande empresa, treinando jovens e pagando-lhes salários que nem a iniciativa privada e nem o Estado conseguem pagar", observou. Segundo Edson Vidigal, os jovens ´gerentes´ dos pontos de venda ganham salários médios de R$ 1,7 mil. Veja o especial: