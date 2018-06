Ministro do TCU diverge da TV Brasil O ministro Ubiratan Aguiar, do Tribunal de Contas da União (TCU), divergiu do conteúdo divulgado ontem em nota oficial da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), segundo a qual ele teria "contestado" a reportagem do Estado sobre a auditoria do tribunal que identificou fraudes em licitação de R$ 6,2 milhões da TV Brasil. O ministro, que é relator do caso no tribunal, disse que "apenas informou à EBC que o processo está em fase de análise". A TV Brasil disse que o presidente do TCU desmentiu a reportagem, o que é incorreto.