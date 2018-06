Ministro lamenta acidente com trem O ministro dos Transportes, João Henrique, lamentou, por meio de nota oficial, o acidente ocorrido nesta madrugada na malha ferroviária paulista entre Paratinga e Santos, a 40 quilometros do Porto de Santos. A composição, com carregamento de soja, era formada por duas locomotivas e 55 vagões. Segundo o Ministério, houve o descarrilamento e o tombamento das duas locomotivas e de 51 vagões. O maquinista morreu no local e segundo informações da Polícia Militar, duas a três pessoas estariam soterradas. O ministro, de acordo com a nota, espera que as causas sejam apuradas "no mais curto prazo" para a adoção de eventuais providências. Ferronorte divulga nota A Ferronorte emitiu uma nota sobre o descarrilamento da composição na Serra do Mar explicando que o acidente aconteceu às 4 horas desta quarta-feira, no km 99 no trecho entre Paratinga e Perequê. A empresa informou que o trem transportava 4.000 toneladas de soja do Terminal de Alto Taquari no Mato Grosso para o Porto de Santos. Segundo a Ferronorte, o maquinista Ourismar José Vieira Gonçalves de 49 anos, faleceu no local e o agente de transporte Luciano Cardoso está desaparecido. ?As causas do acidente ainda não foram identificadas, porém já foi resgatada a ?caixa preta? da locomotiva?, diz a nota.