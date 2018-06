Ministro liga e avisa governador O governador da Bahia, Jaques Wagner, recebeu em Barcelona (Espanha) um telefonema do ministro da Defesa, Nelson Jobim, assim que foi assinada a ampliação de raio de Congonhas. Wagner estava na companhia do secretário de Turismo, Domingos Leonelli, que alega uma perda de 20 mil turistas por mês desde que a restrição foi adotada. O governador já havia capitaneado a bancada nordestina de todos os partidos até Brasília - complementada por secretários estaduais - para um encontro com o ministro e o presidente Lula para cobrar o fim da restrição. Em outubro, em Fortaleza, os Estados da Região deram apoio oficial ao desejo de Wagner de retomar os vôos diretos para São Paulo.