Ministro militar oferece ajuda do Exército ao Rio O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Jorge Armando Félix, disse nesta quarta-feira à tarde, no Palácio do Planalto, que a violência no Rio de Janeiro é ?preocupante? e que as tropas do Exército poderão voltar às ruas da capital carioca para apoiar as ações das polícias. ?Existe uma força em condições de colaborar novamente com as ações policiais?, afirmou. Ele ponderou, no entanto, que os militares só deixarão os quartéis por solicitação do governo do Estado. No carnaval, homens das Forças Armadas participaram do combate à criminalidade. Na época, traficantes ordenaram toque de recolher e praticaram atos de vandalismo em vários pontos da cidade. O general Jorge Armando Félix disse que uma parte das tropas do Exército que atuaram durante o carnaval no Rio não foi desmobilizada. Veja o especial: