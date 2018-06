Ministro monta esquema para enquadrar Anac

Enquanto o Planalto e o Congresso Nacional discutem a nova lei das agências reguladoras, o que também vai definir o destino da Anac, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, decidiu montar uma estrutura para controlar a Agência Nacional de Aviação Civil. Em depoimento na CPI do Apagão Aéreo do Senado, o ministro anunciou que a secretaria executiva do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac) vai controlar as ações da Anac, que terá de apresentar balanço dos seus trabalhos a cada 15 dias. Jobim quer multas mais altas para as empresas e até cassação de concessões em casos graves. "Só há um jeito de ser pontual: com multas que sejam economicamente eficazes", afirmou o ministro, condenando a sobreposição de competências e responsabilidades entre Anac, Infraero e Aeronáutica. "Isso leva a um problema: o culpado sempre é o outro", disse, pedindo apoio do Legislativo para resolver a questão. Ao justificar seu questionamento sobre as agências, o ministro da Defesa citou Deng Xiaoping, o líder do processo de reformas econômicas na China. "Uso uma frase do Deng: não me interessa saber qual é a cor do gato, mas saber se ele come os ratos. Nós queremos comer o rato", comparou Jobim. Assessores da Anac, no entanto, lembravam ontem que a agência, diferentemente das demais, foi criada sendo obrigada a se submeter a um Código Brasileiro de Aeronáutica ultrapassado, de 1986, antes de a atual Constituição ter sido escrita e de existir o Código de Defesa do Consumidor. "Cabe ao governo remeter ao Congresso novo projeto fazendo alterações necessárias para que a Anac as siga", defendeu-se um interlocutor da agência, que ressaltou que a cassação de concessão para as empresas operarem está prevista na atual legislação. Sobre as multas, lembram que cabe ao governo propor como aumentá-las para que a Anac aplique.