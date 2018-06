Ministro perde carta de habilitação O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, foi obrigado a entregar sua carteira de habilitação ao Detran do Paraná na última segunda-feira. O ministro, por conta do excesso de multas, terá de voltar à escola de trânsito para fazer curso de direção defensiva. De acordo com assessores do ministro, Paulo Bernardo, que é do Paraná, não recorrerá de todas as multas, pois sua carteira venceria no próximo dia 29.