Ministro propõe "ação integrada" para ajudar sem-teto O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, disse hoje que o governo federal, por meio de sua pasta, irá propor uma "ação integrada" com os Estados e prefeituras das grandes cidades para atendimento aos moradores de rua e catadores de papel. Como exemplo de medidas que poderão ser tomadas, ele citou uma proposta feita pelo Ministério aos governadores e prefeitos de municípios com mais de 100 mil habitantes para a construção, em parceria, de restaurantes populares. Patrus, que foi um dos palestrantes do segundo dia do 3º Festival Lixo e Cidadania, em Belo Horizonte, disse que os assassinatos de moradores de rua em São Paulo e outras cidades do País estão "manchando" e "agredindo a consciência nacional". Segundo o ministro, a idéia é mobilizar todos os recursos para "atender a essas populações que representam os pobres dos mais pobres". Durante o evento, Patrus se reuniu com representantes de Fórum Nacional de Estudos sobre População de Rua, entre eles a irmã Maria Cristina Bove, da Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte e o padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua, que atua na capital paulista.