Ministros aderem a "Dia Mundial Sem Carro" O ministro das Cidades, Olívio Dutra, foi de bicicleta nesta manhã para a Esplanada dos Ministérios. Já a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, usou no deslocamento até o trabalho uma "zebrinha", microônibus que cobra R$ 1,60 pela passagem. Eles participaram da campanha mundial "Na Cidade sem meu Carro", prevista para acontecer simultaneamente em 33 cidades brasileiras e em 38 países. Cinco viaturas do Detran, um carro da Polícia Militar e três batedores motorizados foram mobilizados para acompanhar Olívio Dutra, que usou uma bicicleta presenteada por funcionários da sua pasta para percorrer, em 25 minutos, o trecho entre a Torre de TV e a Esplanada dos Ministérios. Tanto aparato tem uma justificativa. Embora seja planejada, Brasília é uma cidade perigosa para os praticantes do ciclismo. De janeiro a junho deste ano, 21 ciclistas morreram no trânsito do Distrito Federal. Em 2003, 70 pessoas perderam a vida andando de bicicleta na capital. Os dados são do Departamento de Trânsito de Brasília. "É um ciclista morto por semana", afirma Beth Veloso, da ONG Rodas da Paz. Da Superquadra Sul 309, onde mora, até a Esplanada dos Ministérios, Marina Silva ouviu reclamações de usuários de transporte coletivo. E concordou com eles de que o sistema na capital é precário. "Não vou fazer demagogia, como ministra não tenho como vir de ônibus todos os dias para o trabalho", disse. Em frente ao Ministério das Cidades, Marina e Olívio Dutra inauguraram uma estrutura metálica para guardar bicicletas. Dutra ainda assinou uma portaria criando o Programa Bicicleta Brasil, para estimular as prefeituras a construírem ciclovias nas cidades. O governo informou que poderá repassar um total de R$ 62 milhões no próximo ano para projetos de ciclovias apresentados pelos municípios. Os recursos são do Orçamento Geral da União e de financiamentos que seriam concedidos às prefeituras.