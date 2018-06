Com o tema Eleições 2010, o 1.º Congresso Brasiliense de Direito Eleitoral reunirá os ministros Carlos Ayres Britto e Gilmar Mendes, ambos do Supremo Tribunal Federal, para debater as perspectivas e desafios que o Brasil enfrentará neste ano. A mesa será presidida pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, Francisco Caputo, nos próximos dias 5, 6 e 7 de maio.