Ministros negam irregularidades O ministro das Cidades, Mário Negromonte, disse ter ficado "indignado" com as denúncias de aparelhamento político e cobrança de propina na pasta que comanda. Para Negromonte, o secretário nacional de Saneamento Ambiental, Leodegar Tiscoski, não cometeu ilegalidades, mesmo que, em algum momento, tenha acumulado a função com a de tesoureiro do PP.