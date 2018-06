Missa comemora eleição do Cristo Redentor Uma missa em ação de graças comemorou neste domingo, 8, a eleição do Cristo Redentor como uma das novas sete maravilhas do mundo. Centenas de cariocas e turistas acompanharam a bênção do cardeal arcebispo emérito do Rio, dom Eugênio Salles, que confessou ter tido dúvidas sobre as chances de a estátua ficar entre as sete atrações mais votadas na disputa com outras 19. O resultado do concurso The New 7 Wonders foi divulgado no sábado. O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), agradeceu aos que votaram e afirmou que a exploração do título na divulgação do turismo beneficiará a economia carioca. "Os turistas que querem conhecer o Cristo agora virão conhecer uma das novas sete maravilhas do mundo. É uma combinação de um destino turístico fantástico com a ecologia, um monumento lindo e uma reverência ao nosso Criador", disse Cabral agradecendo também os votos do exterior. Dom Eugênio, que abençoou a estátua e os presentes disse não acreditar que tivesse êxito . "Não é uma alegria só para o Rio e o Brasil, mas para o mundo tudo. Há valores que são postos hoje de lado e Ele veio pregá-los. Na hora em que essa comunidade toda, católicos e não católicos, o elegem, esse abraço do Cristo, que é do Corcovado, envolve o mundo inteiro, principalmente os mais necessitados", afirmou o cardeal. Veja a lista completa das sete maravilhas: Ruínas de Petra, na Jordânia Muralha da China Estátua do Cristo Redentor Machu Picchu, no Peru Pirâmide de Chichen Itza, no México Coliseu, em Roma Taj Mahal, na Índia