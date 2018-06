Missa e passeata no RS para jovens mortas no Airbus Uma missa e uma passeata foram realizadas ontem em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, em memória de Rebeca Haddad e Thaís Scott, ambas de 14 anos, que morreram no acidente do Airbus da TAM. As duas iam a São Paulo passar férias na casa dos avós de Thaís. Até o início da noite de ontem, 151 das 199 vítimas haviam sido identificadas.