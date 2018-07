Missa interrompe trânsito na BR-101 Uma missa no asfalto interrompeu o tráfego de veículos pela BR-101 durante uma hora, em Osório, município do litoral norte do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira. A celebração religiosa, acompanhada de discursos de políticos, empresários e representantes de entidades comunitárias, reuniu cerca de 300 pessoas, que pediram a duplicação do trecho Osório?Palhoça (SC) e recordaram as 117 pessoas da região que morreram em acidentes na rodovia no ano passado. Faixas e cartazes lembraram que o início da obra já era promessa do governo federal em 1997. Hoje, o Ministério dos Transportes está reavaliando o projeto e promete tomar uma decisão até junho.