Missão de acomodar aliados fica para ''Cardeal Richelieu'' A acomodação de quadros políticos no secretariado do governo Geraldo Alckmin é missão designada para Sidney Beraldo, chefe da transição e futuro secretário da Casa Civil, a quem o governador eleito apelidou de "Cardeal Richelieu" - referência bem-humorada ao arguto primeiro-ministro do rei francês Luís XIII, no século 17.