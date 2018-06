Mochila de brasileiro desaparecido nos Andes é encontrada

A mochila do gaúcho Rogério Soares Oleinski, desaparecido desde o dia 27 de outubro, quando decidiu escalar o Monte Sajama, de 6.542 metros de altitude, na Bolívia, foi encontrada nesta terça-feira, 18. Segundo o irmão de Oleinski, Rubens, que está em território boliviano auxiliando nas buscas, a mochila foi encontrada no pé da montanha sem seus principais objetos: bússola, binóculo, carteira com dinheiro e máquina fotográfica. Veja também: Brasileiro desaparece em montanha na cordilheira dos Andes "A única identificação do Rodrigo era o crachá da faculdade. O resto tudo havia sumido. Pelo que falaram, ele deve ter sido assaltado", disse a mãe do gaúcho, Maria Cecília Oleinski. Ela gostaria de receber uma boa notícia até o dia 21, na próxima sexta-feira, quando seu filho completa 28 anos. "Espero que me dêem a notícia de que o Rodrigo esteja vivo e bem de saúde", disse, aos prantos, nesta tarde. Estudante de Teologia na Universidade Adventista da Bolívia, Oleinski não dá notícias aos familiares desde o dia 31, quando disse que ia escalar sozinho o Sajama, ponto mais alto do país, para rezar e ficar mais perto de Deus. No dia 1º foi visto por uma pastora, quando se preparava para iniciar a escalada.