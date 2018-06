Mocidade tem desfile emocionante e Nani Moreira sai de ambulância O emocionante desfile da Mocidade Alegre terminou às 8h40 e, imediatamente a rainha da bateria, Nani Moreira, foi levada de ambulância para o posto médico do sambóbromo de São Paulo. Ela teve queimaduras na testa e na mão esquerda, quando seu adereço de cabeça se incendiou. Rapidamente atendida por dois bombeiros, ela voltou a sambar, e foi até o fim do desfile. Nani chegou ao posto médico chorando de emoção e dor. Teve de ser acalmada pelos médicos que fazem a avaliação das lesões. A escola mexeu com o público e, ao encerrar sua participação, a bateria voltou até o portão continuando a tocar para as arquibancadas. Naquele momento, vários integrantes choravam muito, entre eles a presidente da escola, Solange Bichara.