Modelos exóticos vão encerrar Fashion Rio

RIO - Até seis meses atrás, Rick Genest não tinha nem passaporte. Hoje viaja o mundo levado pela moda. O que transformou o canadense de 25 anos em modelo internacional foi a estampa assustadora: todo o seu corpo, inclusive o rosto, é tomado por tatuagens que reproduzem um cadáver.

O bósnio Andrej Pejic, de 19 anos, é o modelo andrógino mais famoso do mundo. No ranking dos maiores profissionais, está em 11.º lugar. Apareceu até em uma lista de mulheres sexies.

Os dois encerram o Fashion Rio, sábado, pela Auslander. Antes da viagem, deram entrevistas por e-mail ao Estado.

Zombie Boy, como Genest ficou conhecido, viveu na rua e ainda participa de freak shows. Foi descoberto no Facebook por Nicola Formichetti, diretor criativo de Thierry Mugler. "Não penso no futuro nem preciso de muito dinheiro." Pejic exibirá no desfile visual ora masculino ora feminino. "Eu me acho mais bonito vestido de mulher."