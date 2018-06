Moema vira New Orleans no último dia do festival Hoje é o último dia do Bourbon Street Fest, que começou no fim de semana passado, trazendo à cidade muito jazz, soul e funk. E o encerramento acontece em ritmo de festa, com shows e performances no meio da rua, que deve se transformar numa filial de New Orleans. Na Rua dos Chanés, 127, Moema. Tel.: 5095-6100. A partir das 16h. Grátis.