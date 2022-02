Moïse Kabagambe: Presos pelo crime dizem que congolês queria bebida fiado

RIO - Os três presos acusados de espancar até à morte o congolês Moïse Kabamgabe, no dia 24 de janeiro, em um quiosque da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, afirmaram à polícia que o congolês havia bebido cerveja durante horas e queria mais bebida. Segundo as versões de Brendon Alexander Luz da Silvao Tota, de 21 anos, Aleson Cristiano de Oliveira Fonseca, o Dezenove, de 28 anos, e Fabio Pirineus da Silva, o Belo, de 41 anos, as agressões começaram porque Moïse queria beber fiado.

Segundo eles, um funcionário do quiosque Tropicália (Jailton Pereira Campos, o Baixinho) se negou a entregar a bebida a ele naquelas condições. Então o congolês teria entrado no quiosque e aberto o freezer para pegar mais cerveja. A discussão começou nesse momento, dizem os agressores, e inicialmente envolveu apenas o congolês e Baixinho. O congolês teria ameaçado Baixinho, e então os três intervieram e começaram a agredir Moïse.

Ainda de acordo com os acusados, a intenção não era matar nem havia nenhum preconceito por ser a vítima um negro e estrangeiro. Eles estavam irritados porque, segundo alegam, Moïse estava causando confusão ali já havia dois ou três dias.

Os agressores afirmam que amarraram o congolês porque ele tentava resistir às agressões, e depois de cerca de dez minutos de briga foram avisados por um cliente do quiosque de que a vítima não estava mais respirando. Então o desamarraram e tentaram reanima-lo com massagem cardíaca, sem sucesso. Eles também teriam chamado uma ambulância, mas decidiram ir embora sem acompanhar o resultado do socorro.

O advogado Rodrigo Mondego, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que presta assistência à família de Moïse e acompanha o caso, repudiou as declarações, que, segundo ele, são tentativa de desqualificar a vítima.