Momento de instabilidade pede 'profunda renovação', diz CNBB

APARECIDA - A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou nesta quinta-feira, 12, uma carta ao papa Francisco para reafirmar a fidelidade do episcopado ao sucessor de Pedro e garantir que, nesse período de instabilidade política, econômica e social que atinge o País, a Igreja assuma, ao lado do povo, as exigências deste momento.

Depois de lembrar que os católicos se preparam para rememorar os 40 anos da restauração da imagem de Nossa Senhora Aparecida, após um atentado que a deixou fragmentada em mais de 200 pedaços, texto enviado ao Vaticano em nome de mais de 300 participantes da 56ª Assembleia Geral dos Bispos diz: "Num período em que o Brasil passa por grave instabilidade política, econômica e social, que também nossa vivência, queremos assumir ao lado de nosso povo as exigências deste momento que, cremos, também pode ser de profunda renovação. Sem ceder à perplexidade e à estagnação, sentimo-nos impulsionados a uma adesão mais intensa e criativa ao Evangelho de Jesus Cristo".

O cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, d. Orani João Tempesta, que leu a íntegra da carta em entrevista coletiva, salientou a violência, uma das questões citadas no texto. D. Orani, que já foi vítima de dois assaltos e se viu em meio a um tiroteio, em sua cidade, falou sobre a ação da Igreja Católica para ajudar a superar o problema.

"O Rio não é a cidade mais violenta do País, mas é retratada como se fosse", afirmou o arcebispo, acrescentando que, desde os anos 1950, quando o então bispo auxiliar, d. Hélder Câmara, fundou o Banco da Providências para dar assistência às favelas, a Arquidiocese do Rio de Janeiro inclui a ação social em sua pastoral.

D. Orani citou o trabalho com menores abandonados, moradores de rua, drogados e portadores do vírus de HIV. "Todos mereceram muita atenção do cardeal Eugênio Sales", lembrou.

O arcebispo salientou ainda a ação da Caritas pela assistência que dá aos imigrantes e refugiados políticos de vários países, como ultimamente àqueles vindos do Haiti e da Síria. Trata-se de um trabalho voluntário que envolve agentes pastorais de outros setores. D. Orani disse que a Igreja tem atuação semelhante em muitas cidades que enfrentam os mesmos problemas.