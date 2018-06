Mônica Veloso recebe cachê do Bar Brahma Ao contrário do público pagante, que desembolsou R$ 1,1 mil por um ingresso no camarote do Bar Brahma, no Sambódromo, a jornalista Mônica Veloso recebeu cachê para prestigiar o carnaval paulistano. Rodeada de fotógrafos, a ex de Renan Calheiros, aproveitou os flashes para anunciar que irá apresentar um programa no SBT sobre automobilismo.