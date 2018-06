Monitore a situação do seu voo na palma da mão

SÃO PAULO - A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) lançou nesta semana uma nova versão do aplicativo para celulares smartphones que permite ao usuário verificar online a situação de chegadas e partidas em 50 aeroportos do Brasil. Fácil de usar, as pesquisas podem ser feitas pelo número do voo, pelo aeroporto ou pela empresa aérea.

Além disso, o aplicativo permite que as informações possam ser compartilhadas diretamente pelo Twitter e Facebook, além de e-mail e SMS. O software também traz um "Guia do Passageiro" e "Informações Úteis", com os direitos previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), contatos de empresas aéreas, aeroportos e outros órgãos. No teste realizado pelo estadão.com.br na versão para iPhone, o programa funcionou sem falhas.

Segundo a Infraero, o aplicativo já teve mais de 134 mil downloads e chegou a ocupar a primeira posição da categoria Viagens na App Store da Apple. "Nossas últimas avaliações, que incluem o monitoramento nas redes sociais, apontam que houve queda no número de menções à Infraero sobre situações envolvendo bagagens e check-in", afirmou a superintendente de Marketing de Comunicação Social da empresa, Léa Cavallero.

É possível baixar o aplicativo gratuitamente na App Store para os usuários de iPhone e na Android Market para os que tem celulares com o sistema operacional da Google. Aparelhos que utilizam os sistemas Java e Blackberry podem baixar o software na página: http://www.infraero.gov.br/fiquepordentro.