Monomotor aborta decolagem e fecha aeroporto no RS

Um monomotor de uma empresa de táxi aéreo apresentou problemas durante a decolagem e abortou a operação nesta segunda-feira, 16. A aeronave ficou parada em uma das pistas do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, por mais de uma hora, entre 7h55 e 9h20. Estavam na aeronave o piloto e o co-piloto, que não tiveram ferimentos, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

O avião ficou parado no fim da pista principal do aeroporto, bloqueando todas as operações. Pequenas partes do monomotor caíram na pista, informou a Infraero. Técnicos do aeroporto estão realizando uma limpeza no local para que ela possa ser liberada. De acordo com a estatal, a aeronave já havia foi retirada.

Até as 11h, dos 39 voos previstos no aeroporto de Porto Alegre, 22 (56,4%) tiveram atrasos de mais de meia hora e três foram cancelados.

Atualizado às 11h45 para acréscimo de informações.