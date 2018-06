Monomotor bate em poste e cai no Espírito Santo

Um avião monomotor modelo Deboner caiu em uma vala após bater a asa em um poste no momento em que se preparava para pousar no aeroclube de Vila Velha, no Espírito Santo, na manhã deste sábado. As duas pessoas, o piloto Samuel Albuquerque e sua filha, estavam no avião e não tiveram ferimentos graves. A aeronave partiu de Vitória, também no Espírito Santo e deveria pousar por volta das 9 horas, quando ocorreu o acidente.