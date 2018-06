Monomotor cai e 2 pessoas morrem em Mato Grosso do Sul O filho caçula do poeta sul-matogrossense Manoel de Barros, João Wenceslau Leite de Barros e o empresário do ramo hoteleiro, Simão Emílio Duarte Farias, morreram na queda de um monomotor. O acidente aconteceu na quarta-feira, 28, por volta de 15 horas e somente nesta quinta-feira as duas vítimas foram identificadas. O avião caiu em uma fazenda do município de Rio Verde de Mato Grosso, na região norte de Mato Grosso do Sul, a 240 quilômetros de Campo Grande. As causas ainda são desconhecidas, porém informações ainda não confirmadas dão conta de que ao descer na pista da fazenda, a aeronave atropelou uma vaca. Texto alterado às 13h27.