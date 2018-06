Monomotor cai e 2 pessoas morrem em São José dos Campos O instrutor de vôo Lucas de Carvalho Intrieri, de 23 anos e o aluno Ricardo Sacheti Pinar, de 22 anos, morreram nesta quinta-feira, 15, em um acidente aéreo, durante uma aula em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eles ocupavam um monomotor de treinamento Uirapuru, prefixo PT-GAB, que caiu por volta das 11h20, próximo à via Dutra, no bairro Vila das Acácias. Intrieri faria 24 anos nesta sexta-feira. O monomotor decolou da pista do Aeroclube de São José às 10h30 e os dois fariam mais uma aula, como era de costume. O instrutor e o aluno se preparavam para finalizar o treinamento quando uma possível pane na aeronave ocorreu. O avião caiu sobre uma oficina mecânica que teve o telhado totalmente destruído. O piloto e o aluno foram socorridos com vida, cerca de cinco minutos depois do acidente e segundo policiais do Corpo de Bombeiros, estavam conscientes. O instrutor morreu assim que chegou ao Hospital Municipal e o estudante chegou a ir para o centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos. "Eles tiveram várias fraturas, mas estavam conscientes", disse o capitão do Corpo de Bombeiros, Luiz Alberto Rodrigues da Silva. O instrutor tinha cerca de três anos de experiência e pelo menos 700 horas de vôo. Susto Na queda duas pessoas trabalhavam no local e uma delas, o proprietário Alessandro dos Santos, teve ferimentos leves provocados pelos estilhaços. "Foi um grande susto", disse, emocionado, o dono da oficina. Os destroços do avião também atingiram parte do telhado de uma casa, onde estavam seis pessoas, mas ninguém se feriu. O local foi interditado pois havia risco de explosão, já que o tanque de combustível estava cheio. A aeronave modelo P-23 é fabricado pela empresa Aerotec, estava sendo usada há cerca de 15 anos e passava por constantes manutenções, segundo funcionários do aeroclube. Chocados, os funcionários não quiseram dar entrevista. Comentaram apenas que o monomotor estava em configuração de emergência ao passar pela primeira vistoria, depois da queda. Texto alterado às 18h40 para atualização de informações