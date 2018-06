Monomotor cai e atinge duas casas no Paraná

Um avião de pequeno porte caiu no bairro residencial Jardim Primavera, em Londrina, Paraná, por volta das 10h15 deste domingo, 29. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, duas residências foram atingidas. Um aluno e o instrutor de voo ,

Um avião de pequeno porte caiu no bairro residencial Jardim Primavera, em Londrina, Paraná, por volta das 10h15 deste domingo, 29.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, duas residências foram atingidas. Um aluno e o instrutor de voo estavam no monomotor, mas ninguém se feriu. Apenas uma moradora teve de receber atendimento médico, por conta de uma crise nervosa. A Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac) vai investigar as causas do acidente.