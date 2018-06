Monomotor cai na Bahia, pega fogo e piloto sai ileso O piloto Renato Guiongo, de 43 anos, saiu ileso na manhã de ontem de um acidente com um monomotor Embraer 201A, da Aplitec Aero Agrícola Ltda., entre Santa Terezinha e Castro Alves (BA). O avião partiu anteontem de Areias (RN), fez escala em Feira de Santana (BA), de onde partiu para Ribeirão Preto (SP). O piloto contou que o aparelho apresentou falhas. Ele procurou um lugar para pousar e optou pelo trecho de mata fechada da Serra do Oti, por acreditar que as copas das árvores fariam o avião desacelerar. Uma asa quebrou e o avião pegou fogo. Socorrido por um agricultor, foi levado para o Hospital Regional de Castro Alves para avaliação médica.