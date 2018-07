Monomotor cai no interior paulista Um monomotor, ainda não-identificado, caiu neste domingo por volta das 14h30, na cidade de Guaraci, a aproximadamente 400 quilômetros da Capital, na região de São José do Rio Preto. A aeronave provocou um estrondo antes da queda, segundo um funcionário da Fazenda Santa Maria, local em que foram encontrados os destroços da aeronave. De acordo com o cabo Rodrigues, do Corpo de Bombeiros de Olímpia, que atendeu a ocorrência, é uma área de difícil acesso. Para se chegar até lá foram 30 quilômetros de estrada de terra. "Fomos comunicados por volta das 15 horas e chegamos lá quase quase uma hora depois. Infelizmente, não havia mais nada a fazer. O monomotor estava totalmente destruído. Não sabemos número de vítimas nem o prefixo da aeronave", diz. No local, segundo Rodrigues, foram colocadas latas de sinalização e preservação da área do acidente para que a perícia técnica possa ser feita. De acordo com o operador de rádio do Serviço de Informações e Alerta da Região de Rio Preto, Nazem Nacli Júnior, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidente (Cenipa), de São Paulo, já foi acionado e uma equipe deve estar somente amanhã no local. "As únicas informações que temos é de que a aeronave era de pequenas e estava, segundo o pessoal que fez o atendimento, completamente derretida. Não sabemos o ocorrido: destino, procedência ou prefixo do monomotor. Nem os motivos da queda", afirma Nacli Júnior.