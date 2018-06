Monomotor cai sobre casa no Recife

SÃO PAULO - Um avião de pequeno porte caiu sobre uma residência, na tarde desta terça-feira, 22, no bairro do Pina, em Recife, Pernambuco. Uma pessoa ficou ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 13h15, o monomotor caiu sobre uma casa, destruindo o telhado e o muro do imóvel vizinho. Os moradores não foram atingidos. No avião estava apenas o piloto, que foi levado para um hospital particular.

Equipes do Corpo de Bombeiros estavam no local fazendo o isolamento da área. técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também estão no local.