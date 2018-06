Monomotor com cinco pessoas cai em São José dos Pinhais Um avião monomotor Sertaneja, matrícula PT-ERV, com cinco pessoas caiu no fim da tarde de domingo, 25, no município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Dos cinco passageiros, três passageiros tiveram ferimentos leves e outras dois sofreram ferimentos mais graves, mas não correm risco de morte. O acidente aconteceu por volta das 17h10, após a aeronave decolar do Aeroclube 40, que fica dentro do Jardim Ipê, no Bairro Guatupê. O avião perdeu altitude e caiu ainda dentro do terreno do aeroclube. Quatro feridos foram encaminhados para o Hospital Cajuru, em Curitiba. Sidnei Batista Boneto, Sidnei Alves Boneto, Helena Begois e Samuel Xavier, de 15 anos, foram atendidos e passavam bem. A documentação, tanto do piloto como da aeronave, estava em dia. As investigações serão feitas pelo Centro de Investigação e Prevenção da Aeronáutica, CENIPA. Taubaté Também no domingo, um ultraleve caiu na zona rural de Taubaté, no interior de São Paulo. O piloto, Hélio Augusto Lino, perdeu o controle na hora do pouso e bateu com força em telhas que estavam empilhadas, segundo informações do jornal Bom Dia Brasil, da TV Globo. Segundo as primeiras informações, teria ocorrido uma pane no motor do ultraleve na hora do pouso. Como ele já estava muito próximo do solo, não teve tempo de verificar onde fazer a aterrissagem de emergência. O amigo, que estava junto, teve ferimentos leves. Lino permanecia internado, em coma induzido e estado estável.