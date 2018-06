Monomotor faz pouso de emergência em mangue na Bahia

SALVADOR - O monomotor EMB-712 Tupi, da Embraer, prefixo PT-RBT, foi forçado a fazer um pouso de emergência em um mangue nas proximidades do Rio Joanes, em Camaçari, região metropolitana de Salvador, no início da tarde desta sexta-feira, 27. O avião, do Centro de Formação de Aeronautas (CFA), transportava dois homens, instrutor e aluno de pilotagem. Eles não ficaram feridos.

De acordo com o CFA, o instrutor decidiu pelo pouso de emergência depois de notar um defeito no motor da aeronave, que havia partido de Paulo Afonso, no norte baiano, com destino ao Aeroporto Internacional de Salvador. Ainda de acordo com a empresa, o avião passou por manutenção preventiva no último domingo. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) investiga as causas da pane.